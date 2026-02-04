Rétablissement de l'« auto-attestation » pour les logiciels de caisse, l'aboutissement d'une année de mobilisation

Submitted by egonnu on 4 février, 2026 - 09:20

in

Communiqué de presse : le 4 février 2026

Avec l'adoption du projet de loi de finances pour 2026, les éditeurs de logiciels de caisse ont retrouvé la faculté d'attester eux-mêmes de la conformité de leur solution, un an après que la certification par un organisme tiers avait été rendue obligatoire. Une mesure salutaire pour la pérennité des logiciels libres de caisse.

La loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité, pour les éditeurs, d'attester eux-mêmes de la conformité des fonctionnalités d'encaissement de leur logiciel. Ils étaient dès lors tenus de passer par la certification, une procédure lourde et très mal adaptée à la réalité des marchés informatiques et à l'innovation, en particulier pour les logiciels libres. Une réforme actée sans réelle consultation, sans étude d'impact préalable et sans que l'administration fiscale n'ait exprimé de problème avec le dispositif .

L'April s'est mobilisée, tout au long de 2025, pour revenir sur cette réforme. C'est dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, adopté le lundi 2 février, après une longue procédure et dans un contexte politique tendu, que l'« auto-attestation » a finalement été rétablie. Une mesure salutaire pour la pérennité des logiciels libres de caisse, inscrite à l'article 125 du projet de loi.

Article 125 : Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production », sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».

Ce n'est pas l'objet de l'April de se prononcer sur la procédure retenue, ni sur le reste du contenu de cette loi de finances. Quoi qu'il en soit, le rétablissement de l'« auto-attestation » est une très bonne nouvelle, tant pour celles et ceux qui développent ou proposent des prestations autour de ces solutions, que pour les personnes qui souhaitent utiliser des logiciels libres pour leurs encaissements. Même s'il est regrettable que de nombreux acteurs économiques du libre aient dû se lancer dans une fastidieuse et coûteuse procédure de certification ou bien envisager des modifications profondes de leur modèle.

« Nous remercions et saluons l'engagement de l'ensemble des membres des écosystèmes des logiciels libres proposant des solutions d'encaissement. Sans leur engagement, ce résultat n'aurait sans doute pas été possible. L'April restera vigilante pour que l'« auto-attestation » ne soit pas à nouveau remise en cause sans étude d'impact sérieuse » déclare Étienne Gonnu, chargé de mission affaires publiques pour l'April.

Court résumé de la longue procédure qui a conduit à ce résultat :

Pour qu'une disposition soit adoptée, elle doit d'abord être votée de manière « conforme » par les deux chambres parlementaires, c'est-à-dire strictement dans les mêmes termes. Puis, le texte global doit être adopté pour que la mesure devienne loi.

En première lecture du projet de loi de finances pour 2026, l'Assemblée comme le Sénat ont voté pour le rétablissement de l'« auto-attestation », indiquant une volonté claire du législateur en la matière. La première chambre avait toutefois rejeté le texte dans son ensemble, la disposition n'étant pas encore « conforme ». À la reprise des travaux, en janvier, l'Assemblée est repartie de la version du Sénat qui contenait la disposition concernant le rétablissement. Le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité – article 49.3 de la constitution – reprenait une version « conforme » de la disposition. Les motions de censure ayant été rejetées, le texte a été adopté. Dès lors, il ne restait plus qu'au projet de loi d'être définitivement adopté pour que le rétablissement de l'« auto-attestation » soit acté. Chose faite le lundi 2 février, suite au rejet des motions de censure sur l'ultime recours du gouvernement à l'article 49.3.

À propos de l'April

L'April est la principale association de promotion et de défense du dans l'espace francophone. Forte de 2 800 membres dont des entreprises, associations, collectivités, elle est l'acteur majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des formats ouverts auprès du grand public, des professionnels et des institutions. Nous collaborons depuis de nombreuses années avec les responsables politiques et les pouvoirs publics sur les enjeux éthiques, sociaux, économiques et stratégiques du logiciel libre.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site Web

Nous contacter