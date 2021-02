Organisation et gestion d'événements, notre nouveau service Chapril

Submitted by cmomon on 22 février, 2021 - 18:00

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Chapril compte un nouveau service libre en ligne et accessible à tout le monde :

Le service mobilizon.chapril.org est un outil fédéré de gestion d'évènements. Organiser des évènements, préparer l'avant et l'après, et publier des infos pour les groupes que vous souhaitez gérer à plusieurs. Du plus petit anniversaire familial ou la sortie entre amis à la grande manifestation internationale, le Chapril vous permet de réaliser vos rassemblements comme vous le souhaitez tout en préservant la confidentialité des participantes et des participants. Le service s'appuie sur le Mobilizon développé par Framasoft.

Bravo et merci à Baptiste LEMOINE (aka Tykayn) pour ce nouveau service. Si vous aussi voulez devenir animateur de service Chapril, rejoignez-nous sur la liste de discussion chapril@april.org.

Pour rappel, le Chapril est une plateforme de l'April qui met à disposition de tout le monde des services libres en ligne. Ouvert en 2018, le Chapril se fait en tant que membre du projet CHATONS (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) lancé par Framasoft.

Venez découvrir tous les services du Chapril :