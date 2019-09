La Gendarmerie nationale, première invitée de la nouvelle saison de « Libre à vous ! » - l'émission de l'April sur radio Cause Commune

Submitted by fcouchet on 2 September, 2019 - 09:34

Paris, le 2 septembre 2019. Communiqué de presse.

Depuis mai 2018, l'April anime une émission d'explications et d'échanges sur la radio Cause Commune sur les thèmes des libertés informatique. La saison 3 de Libre à vous ! commencera mardi 3 septembre 2019 et nous avons l'honneur de recevoir la Gendarmerie nationale. L'occasion d'avoir son retour d'expérience sur une migration à grande échelle vers le , de la bureautique jusqu'au système d'exploitation. Pour cette rentrée, une bande-annonce vidéo (une quarantaine de secondes) de présentation de Libre à vous ! est disponible.

Notre invité sera le lieutenant-colonel Stéphane Dumond, chef de bureau IT du Service des Technologies et des Systèmes d'Information de la Sécurité Intérieure (ST(SI)²). Stéphane Dumond a notamment conduit le projet d'industrialisation de la migration vers un système libre sur le poste de travail des gendarmes.

Libre à vous ! se veut avant tout une une émission d’explications et d’échanges sur les dossiers politiques et juridiques que traite l'April, et sur les actions qu'elle mène. Pour les libertés informatiques en général, et pour le logiciel libre en particulier. Libre à vous ! c'est aussi un point sur les actualités du Libre, des personnes invitées aux profils variés, de la musique sous licence libre, des actions de sensibilisation. L'émission est diffusée chaque mardi de 15 h 30 à 17 h sur la radio Cause Commune. Sur les ondes de la radio, 93.1 FM en Île-de-France et partout dans le monde sur le site de la radio. Les podcasts sont disponibles sur le site de la radio et sur le site de l'April, ainsi que les transcriptions.

Les podcasts des deux premières saisons sont à votre disposition : une trentaine d'émissions, découpées en plusieurs sujets disponibles individuellement (d'une dizaine de minutes à une heure).

Au programme : logiciel libre et collectivités, entreprises, associations, le métier du développement logiciel libre, téléphonie mobile et libertés, les distributions /Linux, l'Open Bar Microsoft/Défense, les GULL (Groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciel libre), la directive droit d'auteur, les données publiques, Wikipédia, OpenStreetMap, les DRM (menottes numériques)…, et les chroniques de notre équipe (des personnes interviennent dans l'émission dans le cadre de chroniques mensuelles.

Cette saison 3 est l'occasion d'initier de nouveaux rendez-vous réguliers et notamment :

Livres à vous ! des échanges avec des personnes ayant écrit des livres en lien avec nos sujets sous le format suivant : interview dans l'émission « Libre à vous ! » puis une soirée de rencontre et dédicace à la librairie À Livr'Ouvert à Paris

des chroniques courtes au format « billet d'humeur » ou « pastilles » : une lecture libre, décalée, voire humoristique de l'actualité

Une bande-annonce vidéo (une quarantaine de secondes) de présentation de « Libre à vous ! » est disponible.

On se donne rendez-vous mardi 3 septembre 2019 à 15 h 30 sur la radio Cause Commune ou sur le podcast.